◇セ・リーグ中日―巨人（2026年3月31日バンテリンD）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した投手の「先発未勝利」が継続した。ホーム開幕・巨人戦に先発した中日・金丸は6回5安打2失点で勝ち負け付かず。同じくオリックス戦に先発の西武・隅田も5回3失点で勝敗なしだった。WBCに出場した投手は、調整の難しさもあってか、開幕投手を務めた日本ハム・伊藤、オリックス・宮城が本領を発揮できず。中