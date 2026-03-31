◇パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（2026年3月31日エスコンF）史上91人目の快挙を達成した日本ハム・細野晴希投手（24）はお立ち台で「少しずつ凄いことしたんだなと実感が湧いてきた。」と振り返った。細野にとってプロ9度目の登板。次戦に向けて「次のノーノーっていうと難しい。ひとつずつゼロを並べるピッチングしたい」と意気込んだ。最後の打者・藤原から見逃し三振を奪うと左手で力強いガッツポーズ。すぐに