日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサー（30）が31日夜、インスタグラムを更新。「本日をもって日本テレビを退社します。入社以来、笑顔と活力に溢れた環境の中で、尊敬する先輩後輩の皆さんに囲まれ、たくさんの番組作りに携わらせていただきました。笑ってばかりの8年間でした」と自ら、退社を報告した。岩田アナは「社会人として未熟だった私を温かく見守り、時には厳しく導いてくださり、何もできなかった私に多くの機会