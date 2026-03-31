「ヤクルト−広島」（３１日、神宮球場）今季初先発となった広島の森下暢仁投手は、４回３安打３失点（自責点２）で降板した。雨が降りしきる、難しい環境でマウンドに上がった。初回は先頭・長岡から２者連続三振など３人斬り。続く二回の先頭・オスナも空振り三振に切った。流れが変わったのは、増田への死球から。そこから二死二塁とピンチを広げると、伊藤のゴロを遊撃のドラフト３位・勝田（近大）が、一塁へ悪送球。