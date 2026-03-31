漫才コンビ「ロザン」の宇治原史規（49）が31日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。赤沢亮正経済産業大臣（65）が、「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣」に任命されたことに言及した。宇治原は「実務的な部分はもちろんあるとは思いますけど、我々からするとスポークスマンというか、広報といいますか。それこそ（1970年代の）オイルショックの時に、あれだけのパニックが過去あ