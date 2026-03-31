インディゴは、ウィリー・ウォルシュ氏が最高経営責任者（CEO）に就任すると発表した。ウォルシュ氏は、1961年生まれ。エアリンガスにパイロットとして入社し、最高経営責任者（CEO）を務めた後、ブリティッシュ・エアウェイズのCEO、インターナショナル・エアライン・グループ（IAG）のCEOを歴任し、2021年4月から現在まで、国際航空運送協会（IATA）の事務総長を務めており、任期は7月31日に満了する。就任は8月3日以降となる見