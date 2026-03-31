KDDIの子会社ビッグローブとジー・プランによる不正還流取引は、赤字の補填を急いだ元社員によるものだった。31日、KDDIと特別調査委員会が手口の実態とそれを踏まえた今後の対策について説明した。 左＝KDDIの松田浩路社長。右＝KDDIの最勝寺奈苗CFO 「還流取引」手口で21社と架空取引 ビッグローブとジー・プランでの、広告代理事業の売上のうち99.7％が架空のものだった。一方で、KDDIの