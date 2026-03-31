【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年１２月３０日掲載内容】 【写真を見る】【動画】「オラオラオラァーッ！」「この僕に勝てるとでも！」大音量ボイスにド迫力の面！ モンスターウルフはクマ撃退の切り札になるか...山形市では来年度から本格導入へ！（山形）【2025年度話題の記事】 「この僕に勝てるとでも！」「オラオラオラァーッ！」 聞くものすべてが怯んでしま