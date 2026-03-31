武者に扮した150人が、たいまつを手にまちを練り歩きます。 （行列） 「いやさか、おーっ」 雲仙市で28日に開かれた「観櫻火宴(かんおうかえん)」。 今年で30回目の開催です。 400年以上前の合戦を再現していて「炎の大蛇」とも呼ばれる武者行列は圧巻。 たいまつの炎が、夜桜を彩りました。 武者に扮した参加者は、平和な世界と地域活性化への願いを込め、「いやさか」と声を上げました。 ▽31日21時A