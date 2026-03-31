スキンケアやメイクのとき、指先に消しゴムのカスのような「ポロポロ」を感じることはありませんか？ 化粧品の成分の影響で起こる場合もありますが、剥がれ落ちるべき古い角質が肌表面に残っているサインかもしれません。特に40代は、加齢やホルモンバランスの変化でターンオーバーが乱れがち。角質が厚くなると、肌のごわつきやくすみ、化粧ノリの悪さを引き起こしやすくなるため、角質ケアは欠かせません。ただし、ホルモンバラ