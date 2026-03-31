ＪＲ留萌線が３月３１日夜、ラストランを迎え、１１６年の歴史に幕をおろします。石狩沼田駅から中継です。この時間、駅の近くにはラストランを見ようと多くの人が集まっています。１１６年という歴史の中で、この駅は色々な思い出を人々の心に刻んできました。駅前にある酒店・小泉商店の店主、小泉清彦さんです。沼田町で５０年以上お店を営んできた小泉さん。きょうで留萌線そしてこの石狩沼田駅の歴史が終わります。率直にどん