県内でもサクラが見頃を迎えようとしていますが、一部の木では老木化によって倒れる危険もあるそうです。 長崎市内では名所を守るため、危険な木を伐採するなど対策も進められています。 今月27日に開花が発表された、県内のサクラ。 気象台によりますと、4月5日頃には各地で満開となる予定ですが、一方で懸念も。 （県樹木医会 久保田 健一 樹木医） 「10年、20年経つと、ソメイヨシノとしては、老木。年を取った