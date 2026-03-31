元KAT-TUNの上田竜也さんは3月30日、自身のInstagramを更新。“寺西拓人の倒し方”を公開し、反響を呼んでいます。【写真】上田竜也の“寺西拓人の倒し方”「なんで寺西くんずっと嬉しそうなのwww」上田さんは「寺西拓人の倒し方」とつづり、timeleszの寺西拓人さんと撮影した8枚の写真を投稿。「笑顔で手を広げて抱きつきにいきおびき寄せます」「手を広げ近寄ってきた所をガラ空きのボディにまずは1発ご挨拶」「悶え苦しんでる所