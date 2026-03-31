京都観光は人気が高い一方で、訪れる季節によって費用が大きく変わる場合があります。特に、桜や紅葉シーズンは宿泊費が高騰し、同じ1泊2日でもオフシーズンと比べて大きな差が出るケースも少なくありません。 本記事では、京都観光の総費用を交通費・宿泊費・食事代に分けて試算し、繁忙期と閑散期でどの程度の価格差があるのかを比較します。事前に費用の違いを把握して、旅行計画に役立ててください。