コスメは日常的に使うアイテムである一方、気づかないうちに在庫が増え、使いきれないまま残ってしまうケースも少なくありません。セールや新商品に惹かれて購入した結果、実際には使わずに終わることもあります。 本記事では、こうした在庫ロスにかかるコストを整理し、無駄遣いを防ぐための考え方を解説します。使いきれないコスメを抱えている方はぜひ参考にしてください。 コスメの在庫ロスは見えに