「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」のイメージ展示昨年創業180周年を迎え、世界120ヵ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパンは、「天空の抹茶」を贅沢に使用した“パフェのようなデザートドリンク”「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで4月10日から5月31日まで期間限定発売する。3月30日に行