東京観光は日帰りでも十分に楽しめますが、訪れるエリアや過ごし方によって費用は大きく変わります。浅草や渋谷などの定番スポットを巡る場合、交通費や食事代、お土産代をどの程度見込めばよいのか気になる方も多いでしょう。 本記事では、浅草・渋谷・原宿・お台場・新宿を巡るモデルコースをもとに、1日にかかる費用を項目ごとに積み上げてシミュレーションします。東京観光を考えている方はぜひ参考にしてく