富士登山は、一生に一度は挑戦したい体験として人気がありますが、実際にどのくらいの費用がかかるのか、分かりにくいと感じる方も多いでしょう。登山には装備の準備や交通費、山小屋の宿泊費などさまざまなコストが発生します。 本記事では、富士登山に必要な費用を項目ごとに分解し、初心者が想定しておきたい総費用を具体的に試算します。富士登山にチャレンジしようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。