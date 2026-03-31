女性が美容にかけるお金はどのくらいなのでしょう。化粧品や美容院、ネイルなど、美容関連の支出は、日常生活の中で積み重なりやすい費用の一つです。毎月の美容費を把握していない場合、気付かないうちに家計の負担が大きくなる可能性もあります。 本記事では、女性が美容に使う月間平均金額の目安や年代別の傾向、さらに項目別の支出実態について解説します。 女性が美容に使う月間平均金額の目安 美容は生活に欠