美容にかかるお金というと、美容院代や化粧品代を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、実際にはほかにも目に見えない支出が積み重なっています。これらは家計簿に明確な「美容費」として残らないケースもあり、見落とされやすい傾向があります。 美容費を正確に把握するには、表に出やすい支出だけでなく周辺コストも整理しましょう。本記事では、美容の「見えない支出」を紹介します。 美容費は「見える支