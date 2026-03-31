『鬼滅の刃』に登場する鬼殺隊員は、毎夜、鬼と命がけで戦う極限の危険職です。もし彼らが現代に存在したとしたら、その年収はいくらになるのでしょう。 本記事では、「リスクプレミアム（危険への上乗せ報酬）」という経済学の観点から、鬼殺隊員の年収を算出します。 鬼殺隊の仕事内容と現代の危険職との対応関係 鬼殺隊の任務は、主に夜間に単独または少人数で鬼を討伐することです。作中では365日休みなしの待機