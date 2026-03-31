左から：千趣会 ベルメゾン事業本部 ベルメゾンビジネスユニット 企画・開発1チームの野村法子氏、同 ベルメゾン事業本部 マーケティング部 部長の奥田啓介氏千趣会の通販事業ベルメゾンは、働く女性の「着心地の窮屈さ」を軽減するパンツシリーズ はたら着方改革「座（THE）パンツ」（以下、座パンツ）の「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」を3月26日から28日まで開催した。同イベントでは、自転車の送迎時に窮屈さを感じ