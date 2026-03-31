民間企業が抱えるコメの在庫が高止まりしています。先月末時点の民間在庫量が、過去10年で最も多い水準になりました。農林水産省によりますと、先月末時点で民間企業のコメの在庫量は300万トンに達しました。前の年の同じ時期と比べて95万トン多く、過去10年で最も多い水準だということです。コメ価格の高止まりで、一部の消費者に買い控えが出たことが影響したとみられます。こうした状況をうけ、業者の中では、だぶつく在庫を安