1回、先制二塁打を放ちポーズをとる阪神・佐藤（左）＝京セラドーム阪神が3連勝。一回に佐藤の二塁打で先制し、2―1の六回は高寺、坂本の犠飛で2点を加えた。才木が威力のある直球を軸に6回を4安打1失点にまとめて白星を挙げ、岩崎が初セーブ。11残塁のDeNAは3年ぶりの開幕4連敗。