箱根・熱海・草津は、首都圏から行きやすい定番の温泉地として人気です。ただし、同じ1泊2日でも交通手段や宿泊施設によって総費用は大きく変わります。本記事では、新幹線・在来線・高速バス・車それぞれの交通費と、旅館・ホテル・民宿の宿泊費を組み合わせ、3つの温泉地の総費用を試算します。 本記事を参考にしながら、予算に合った旅行計画を立てましょう。 箱根・熱海・草津の1泊2日コストは交通手段と宿泊先で