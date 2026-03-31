◇パ・リーグオリックス―西武（2026年3月31日ベルーナドーム）オリックスは同点の終盤8回に5番手・ペルドモが乱れ、開幕から2カード連続でカード初戦を落とした。先発・高島を4回5安打3失点で降板させ、同点に追いついた直後の5回から継投策へ。田嶋を初回限りで見限り、7投手の救援リレーで勝利をもぎとった29日楽天戦と同様の策で勝ちをもぎ取りにいった。5回から山崎、古田島、椋木が1イニングずつ無失点でつない