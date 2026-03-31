日本高校野球連盟は３１日、Ｕ―１８（１８歳以下）の日本代表候補４２人を発表した。選抜大会で優勝した大阪桐蔭（大阪）からは、決勝で完投した川本晴大（はると）投手ら４人を選出。準優勝の智弁学園（奈良）から杉本真滉（まひろ）投手、横浜（神奈川）の織田翔希投手らも選ばれた。３〜５日に強化合宿を行う。