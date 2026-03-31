美容費は一律ではなく、年齢やライフステージによって変化します。なぜなら、肌悩みや優先したいケアが変わるためです。そのため、必要なアイテムやサービスも異なり、結果として支出のバランスも変わっていきます。 本記事では、20代・30代・40代それぞれの特徴と美容費の傾向を整理します。美容費の無駄遣いを減らしたい方は、ぜひ参考にしてください。 年代ごとに美容費が変わる理由 美容費は単純な