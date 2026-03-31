ロッテ戦で無安打無得点試合を達成した日本ハム・細野＝エスコンフィールド日本ハムは細野の無安打無得点試合の快投で、開幕からの連敗を3で止めた。2四死球を与えただけでプロ初完投を飾った。二回に清宮幸の3ランなどで7点を先行。七回にも清宮幸、レイエスがソロを放った。ロッテは木村が崩れた。