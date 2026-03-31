◇セ・リーグ巨人5―2中日（2026年3月31日バンテリンD）巨人が中日に逆転勝ちを飾り、連敗をストップ。勝率を5割に戻した。6回に2点差を追いつき、2―2で迎えた9回2死満塁で代打の丸が走者一掃の右越え三塁打を放ち勝ち越した。9回裏はこの日に出場選手登録された大勢が3者凡退に抑え、今季初登板で初セーブ。WBCから戻ってきた頼もしい右腕も加わり、ここから貯金量産を目指す。