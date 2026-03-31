◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 5-2 中日 (31日、バンテリンドーム)巨人は中日に逆転勝利。連敗を2で止めました。阪神との開幕カードを1勝2敗と負け越し、愛知に乗り込んだ巨人。来日初登板となった先発のウィットリー投手は初回を無失点で立ち上がりますが、2回にサノー選手からHRを初被弾。1点を先制されます。さらに5回には田中幹也選手にタイムリーを許し2失点目。ウィットリー投手はこの試合、5回66球を6被安打(1被本塁打)、4奪