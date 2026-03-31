ディズニーランドとUSJはどちらも人気のテーマパークですが、1日あたりの総費用がどれくらいかかるのか、気になる人も多いでしょう。どちらも入場料だけ払えば満喫できるとは限りません。入場料だけではなく、食事やグッズ、交通費などを含めた総額で考えることが重要です。 本記事では、家族4人・カップル・1人の3パターンを想定し、それぞれの費用を試算しながら比較します。本記事を参考にしなが