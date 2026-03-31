美容費は日常的に発生する支出である一方、気づかないうちに増えやすい項目でもあります。なぜなら、スキンケアやサロン代のように毎月発生する費用と、コスメの衝動買いのように不定期で発生する費用が混在しており、全体像を把握しにくいためです。 本記事では、美容費を「固定費」と「変動費」に分けて管理する方法と、無駄を減らす考え方を解説します。無駄遣いを減らしたい方はぜひ参考にしてください。 美容費