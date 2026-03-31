京都や奈良の寺社仏閣めぐりは、日本を代表する観光体験の一つですが、拝観料がどの程度かかるのかを事前に把握しないまま参拝している人も多いでしょう。複数の寺院や神社を巡る場合、それぞれの拝観料が積み重なり、想定以上の出費になることもあります。 本記事では、金閣寺や清水寺、東大寺など人気スポットの拝観料を積み上げ、主要観光地を巡った場合の総額を試算します。これから京都・奈良エリアの神社仏閣に参拝しよ