香水は一度購入すれば長く使えるアイテムですが、価格帯によって1日あたりのコストには大きな差が生まれます。見た目の価格だけでなく、容量や使用量を踏まえて考えることで、コストパフォーマンスを把握できるでしょう。 本記事では、1mlあたりのコストと使用期間を価格帯別に解説します。フレグランスにかかる年間費用を知りたい方はぜひ参考にしてください。 香水のコストに関する基礎知識 香水のコストを