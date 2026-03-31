ヘアケア用品は毎日使用する消耗品であるため、一つひとつの価格は大きくなくても、月単位で見ると一定のコストが発生します。中でも、サロン専売品とドラッグストア品では価格帯に差があるため、選び方によって月間の美容費に影響が出やすい項目です。 本記事では、主要アイテムをそろえた場合の月間コストを比較・整理しています。ヘアケア費用を見直したい方はぜひ参考にしてください。 ヘアケア用品はアイテム数