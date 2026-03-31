美容費は、生活を楽しむための支出の一つですが、家計の中でどのくらいの割合にするべきか悩む人も多いでしょう。 化粧品や美容院、ネイルなど美容に関する出費は、生活費とは別に発生するため、気づかないうちに増えている可能性もあります。美容費を無理なくねん出するためには、収入全体とのバランスを考えた「美容枠」を設定しましょう。 本記事では、手取り収入に対する美容費の割合を意識しながら、生活費や貯金と