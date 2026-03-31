まつ毛の施術は定期的なメンテナンスが必要であるため、年間で見ると大きな美容費になりやすい項目です。まつ毛エクステとまつ毛パーマでは、1回あたりの料金や通う頻度が異なるため、年間コストにも差が生まれます。 本記事では、それぞれの料金相場と頻度をもとに、年間でどの程度の費用がかかるのかを具体的に整理します。まつ毛エクステにするかまつ毛パーマにするか迷っている方はぜひ参考にしてください。