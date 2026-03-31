鎌倉や湘南エリアは、首都圏から日帰りで気軽に行ける観光地として日本人はもちろん、外国人にも人気です。しかし、出発地や移動手段によって交通費が変わるほか、現地での食事や観光内容によって総費用も大きく変動します。 本記事では、東京・横浜・埼玉・千葉からのアクセスを想定し、往復交通費・食事・観光費を積み上げて、日帰り旅行にかかる総費用をシミュレーションします。鎌倉・湘南エリアを効率よく観光した