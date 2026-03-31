大阪観光は日帰りでも十分に楽しめますが、訪れるスポットや過ごし方によって費用が大きく変わる可能性があるでしょう。特に、道頓堀や通天閣などの市内観光と、USJを含めたプランでは必要な予算が大きく異なります。 本記事では、大阪の定番観光地を巡る日帰りコースと、USJを組み込んだ1日コースを比較し、交通費・食事・入場料・お土産代を積み上げて総費用を試算します。大阪観光を検討している方は、ぜひ参