沖縄旅行は人気が高い一方で、飛行機代やホテル代によって総費用が大きく変わります。特に、シーズンや利用する航空会社によって価格差が生じやすく、事前に予算感を把握しておくことが重要です。 本記事では、那覇空港発着を前提に、航空券・宿泊費・レンタカー・食事・観光費を積み上げ、2泊3日の総費用をシーズン別・交通手段別に試算します。ぜひ旅行計画の目安として活用してください。 沖縄