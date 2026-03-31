【モデルプレス＝2026/03/31】インフルエンサーの黒崎みさが3月31日、自身のX（旧Twitter）とYouTubeを更新。離婚したことを報告した。【写真】整形総額2000万超え美人ママ、双子息子顔出し◆黒崎みさ、離婚発表黒崎は「ご報告が遅くなってしまいましたが、離婚いたしました」と発表。「経緯や私の気持ちについては、動画でお話しさせていただいております」と伝えた。「これからも私と子供たちを温かく見守っていただけたら嬉しい