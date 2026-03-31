きちんと見えも、こなれ感も、どっちも欲しい日に頼れるのがブルーシャツ。そこで今回は、1枚で印象をガラッと変えられる「ブルーシャツ」の着回しコーデを4つご紹介します。いつもの着こなしをアップデートしたいコは最後までチェックして♡Item 着回すアイテムはこちら♡【UNIQLO】ブルーシャツ 1枚あれば使い方無限大なシャツはワードローブの定番。ベーシックながらなじみやすい、ブルーが優秀。ブルーシャツ 3