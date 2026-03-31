◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人が逆転勝ちで連敗を２で止めた。同点の９回２死満塁で代打・丸佳浩外野手が走者一掃の右越えタイムリーを放って一気に３点を奪い、これが決勝点となった。開幕戦から控えに甘んじたベテランがチームを救った。新外国人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝はＮＰＢ初登板初先発して、５回６安打２失点、６６球で降板。打線は２点を追う６回