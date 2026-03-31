今回、Ray WEB編集部は、友だちが不倫した話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞洋菓子店でアルバイトをしている主人公。ある日、新作スイーツのアイデアをお局に横取りされてしまいます。納得できず店長に相談するも、なぜか信じてもらえず困惑。そして迎えた新作発表会当日、事態は思いもよらない方向へ...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわ