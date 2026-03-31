◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、３着馬までにＮＨＫマイルＣ優先出走権）＝３月３１日、栗東トレセンシーミハットク（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が連勝での重賞初制覇を狙う。前走は２番手追走からスムーズに抜け出し、１番人気だったバルセシートに半馬身差をつけて勝利。寺島調教師は「前回はいい勝ち方をしてくれました。２着馬も登録しているので、能