◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）開幕カードのヤクルト戦に３連敗したＤｅＮＡが、敵地で王者・阪神と対戦する２カード目も初戦を落として開幕４連敗。今季から指揮を執る相川亮二監督は、またも初白星を手にできなかった。昨季は阪神に所属していたジョン・デュプランティエ投手が、古巣を相手に移籍初登板初先発。初回に佐藤の適時二塁打で１点を許したが、２回から４回までは無安打投球と立ち