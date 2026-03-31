歌手の郷ひろみが３１日までにＳＮＳを更新。Ｍａｔｔ化の加工ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔとお笑いタレントのキンタロー。との３ショットをアップ。郷の顔に「Ｍａｔｔ加工」が施されている衝撃的な写真を公開し、「明日４月１日２１時から『超ホンマでっか！？ＴＶ若返り２大検証ＳＰ』に出演するよ」と告知すると、続けて「桑田さんになれる加工