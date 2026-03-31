◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）阪神が３年ぶりにホーム開幕戦で勝利を収め、３連勝を飾った。殊勲の一打は主砲のバットだった。初回２死二塁、佐藤がフルカウントから右中間へ先制二塁打。昨季の同僚だったデュプランティエ撃ちでチームに勢いをもたらした。１点リードとなった６回には先頭で三塁内野安打。その後、打線がつながり、２点を追加する火付け役になった。開幕戦（３月２７日、