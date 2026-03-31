外出が楽しくなる季節にぴったりな、心地よいボディケアが登場♡ジョンマスターオーガニックから、爽やかな香りのアウトドアスプレーが数量限定で発売されます。天然由来の精油と植物エキスを贅沢に使用し、リフレッシュしながら肌ケアも叶える優秀アイテム。自然の香りに包まれながら、快適な毎日を過ごしてみてください♪ オーガニック処方で安心ケア 「E＆Lアウトドアスプレー」は120mL